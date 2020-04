Insults racistes i homòfobs d'un vigilant del mercat del Clot: «El gos ha detectat que ets maricó»

AGRESSIÓ HOMÒFOBA AL MERCAT DEL CLOT. Un noi gai denuncia una agressió homòfoba i racista per part de la seguretat del mercat. Denunciat a @mossos i comunicat a @bcn_ajuntament . Exigim depuració responsabilitats pic.twitter.com/905J624zxg — Observatori contra l'homofòbia (@OCL_H) April 17, 2020

Un jove gai i equatorià ha denunciat aquest divendres davant dels Mossos d'Esquadra que cap a la una del migdia ha estat insultat per part d'un dels treballadors de seguretat de l'establiment mentre feia cua al mercat municipal del Clot de Barcelona. Els membres de seguretat que regulaven l'accés l'han aturat per deixar passar una noia abans que ell i han fet el comentari: "primer nosaltres". Un cop el noi ha fet la compra i es disposava a marxar un dels guardes que portava un gos li ha etzibat: "Que sàpigues que el gos ha detectat que ets maricón".El president de l'Observatori contra l'Homofòbia (OCH), Eugeni Rodríguez, ha exigit a l'Ajuntament de Barcelona "que a l'empresa de seguretat se li rescindeixi el contracte" i ha recordat que els mercats són equipaments municipals. Segons Rodríguez, "la situació d'excepcionalitat no ha posat aturador a l'odi contra les persones LGTBI". L'Observatori Contra l'Homofòbia alerta que han registrat 13 incidències des que es va decretar l'estat d'alarma a Catalunya. Els fets produïts al Clot ja han estat denunciats als Mossos d'Esquadra i s'han notificat a l'Ajuntament de Barcelona.Segons ha informat el Tot Barcelona, D.P., equatorià de 28 anys, ha sortit a comprar aquest migdia cap a les 13 hores al mercat del Clot, al districte de Sant Martí. Segons el relat de D.P., l'altre vigilant no ha intervingut i s'ha rigut amb el seu company quan li ha fet els comentaris racistes i homòfobs.En un primer moment el jove que ha denunciat el tracte racista i homòfob s'ha adreçat a l'OCH. Aquest divendres a la tarda, però, ha acudit a la comissaria dels Mossos d'Esquadra del districte de Sant Martí, al carrer Bolívia, per denunciar els fets.El regidor de Sant Martí, David Escudé (PSC), ha informat que està en contacte amb l'OCH, els Mossos i l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona per esclarir els fets i actuar-hi en conseqüència.

