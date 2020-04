Les monedes presenten un menor risc de contagi que els bitllets

Una nova investigació del Centre Mèdic Universitari d'Hamburg-Eppendorf, ubicat a Alemanya, ha demostrat que els bitllets europeus contaminen més fàcilment els microbis que les monedes. Una indagació que es presentarà al Congrés Europeu de Microbiologia Clínica i Malalties Infeccioses (ECCMID).L'estudi, conduït pel professor Johannes Knobloch, ha investigat l'activitat antimicrobiana de les monedes d'euro -cinc cèntims, cinquanta cèntims i euro- en comparació amb un bitllet de cinc euros; a través d'un assaig de transferència tàctil que simula la contaminació seca per contacte amb la pell en "condicions realistes".En el cas de les monedes -fabricades amb "metalls antimicrobis" com el coure-, al cap de 24 hores d'infectar la seva superifice, els microbis es reduïen gairebé en un 99%; mentre que, en el cas dels bitllets, que estan fets amb fibres de cotó, els microbis aguantaven i no s'observava una reducció de la presència del virus després del contagi inicial.Tanmateix, Knobloch remarca que el risc de transmissió del coronavirus a través dels diners, "està molt per sota del contacte cara a cara amb una persona". Malgrat tot, subratlla que en cas d'haver d'utilitzar efectiu per pagar, "les monedes serien millor que els bitllets", tot i que recomana utilitzar les targetes sempre que sigui possible.

