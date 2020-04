Els Mossos enxampen l'home que va pintar «rata contagiosa» al cotxe d'una ginecòloga

Els Mossos d'Esquadra han identificat i denunciat un home per les pintades que hauria fet el passat dimarts al vehicle d'una ginecòloga a Barcelona . Ha quedat denunciat per danys amb agreujant de delicte d'odi. L'home, de nacionalitat espanyola, hauria escrit "rata contagiosa" al vehicle de la metgessa.El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, va qualificar el fet d'acte "vandàlic" i "agressió", i va indicar que s'havia donat empara a la víctima des de la Unitat Integral de Violència contra el Metge per "coordinar l'acció policial i legal (fiscalia) que correspongui".La mateixa afectada va difondre una fotografia del cotxe amb la pintada a través de les xarxes socials.

