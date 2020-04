Rècord d'altes a Itàlia: més de 2.500 en un dia

Itàlia ha registrat en les últimes 24 hores una xifra rècord de persones que han superat la Covid-19 des que hi va arribar la pandèmia, mentre que la dada de persones hospitalitzades és la menor des del passat 27 de març, segons ha informat aquest divendres el cap de Protecció Civil, Angelo Borrelli.En l'últim dia, la xifra de contagis ha ascendit als 172.434 des de l'inici de la pandèmia, després que s'hagin sumat altres 355 casos positius més. Pel que fa a els morts, hi ha hagut altres 575 decessos, una dada superior a la del dia anterior, la qual cosa eleva a 22.745 el total de defuncions.Borrelli ha ressaltat que segueix disminuint la pressió sobre els hospitals i es manté la "ralentització de la corba", la qual cosa ha atribuït a les mesures restrictives que s'han mantingut en les últimes setmanes. Així, actualment hi ha 2.828 persones internades a la UCI, 124 menys, mentre que els hospitalitzats són 25.786, 1.107. Per contra, el 73 per cent dels casos positius actius --78.364-- estan a les seves cases asintomáticos o amb símptomes lleus.Pel que fa a els pacients que han superat la malaltia ascendeixen ja a 42.727, després que en l'últim dia altres 2.563 persones s'hagin guarit, "la xifra més alta en termes absoluts des de l'inici" de la pandèmia, ha ressaltat el cap de Protecció Civil.

