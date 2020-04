Les set fases emocionals que passarem durant el confinament

Un confinament tan llarg com el que s'està vivint actualment a Espanya és, segons els experts, un autèntic repte emocional. Un estudi d'Ipsos publicat aquesta setmana apunta que la majoria de ciutadans de l'Estat es troben en una fase emocional anomenada "de resistència", la cinquena de les set que habitualment passa algú tancat entre quatre parets durant un període de temps considerable. Aquestes etapes van del temor inicial fins a l'alleujament final, passant abans per moments de forta incertesa i acumulacions de grans dosis de tensió.Les primeres etapes són les d'incredulitat, preparació i ajustament. Totes tres es caracteritzen per la confusió i per la por, molt present des de l'inici, la implantació de canvis de rutina i l'adaptació progressiva a les noves restriccions. Poden durar de dies a setmanes, depenent de cada persona.Després de l'etapa d'ajustament arriba la d'aclimatació, la quarta, on ens fem a la nova rutina i comencem a descobrir nous interessos. "Aquí estem passant diverses etapes alhora, amb la població dividida en tres fases majoritàriament. Ens movem entre les etapes d'ajustament, aclimatació i resistència, i veiem que augmenten els ciutadans que ja se situen en les últimes fases, i hi ha un salt destacable a la de temor", han dit des d'Ipsos.En concret, en l''etapa de "resistència" la incertesa és la protagonista, la tensió augmenta amb el temps amb la restricció del moviment i l'activitat social reduïda, afectant l'estat d'ànim i les relacions. A més, en l'àmbit del treball s'ha registrat un repunt de la "fase de temor", pel fet que estan augmentant les que emocions negatives davant un futur incert, sobretot a nivell econòmic i laboral."Consulta a consulta observem com la població no evoluciona de la mateixa manera pel que fa a estat emocional, per això trobem població en totes les fases, encara que sempre destaquin una o diverses sobre la resta. Per tant, l'arribada de cada fase no és exacta sinó que depèn molt de cada individu, de la seva gestió emocional enfront d'aquesta situació nova, mai abans viscuda", han afegit des d'Ipsos.Cada vegada està més a prop la famosa "desescalada" i la progressiva tornada a la normalitat, encara que encara no se sàpiga com serà aquesta nova normalitat, molts ciutadans ja pensen què serà el primer que facin quan s'aixequi l'estat d'alarma. Aquests sentiments s'emmarquen en la fase d'alleujament, que correspon a la recta final.

