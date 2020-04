Ribó, sobre la celebració de les Falles al juliol: «Les coses estan funcionant bé, però no tinc boles de cristall»

L'alcalde de València, Joan Ribó ha insistit aquest divendres que serà a partir de juny quan es decideixi finalment si se celebraran les Falles durant el mes de juliol, en funció de la situació de la pandèmia del coronavirus. "Les coses estan funcionant bé, però això no vol dir què passarà demà, no tinc boles de cristall".Així s'ha expressat, a preguntes dels mitjans de comunicació, després de finalitzar la reunió extraordinària de la Junta de Portaveus de l'ajuntament de València i de la comissió de seguiment del coronavirus. Ribó ha remarcat que recorda "de manera molt clara amb el món faller" que la decisió definitiva sobre la celebració de les Falles es prendria el 15 de juny.Per altra banda, subratlla que al País Valencià, "les coses no van malament" i destaca que, en relació amb el nombre de contagis, "està per sota de la meitat de la mitjana de tota Espanya".

