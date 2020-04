VÍDEO El pavelló convertit en un taller de bates sanitàries

Fabricació de bates sanitàries al pavelló de Gurb Foto: Adrià Costa

El pavelló de Gurb (Osona) s'han convertit des de fa unes dues setmanes en un taller per fabricar bates sanitàries per a hospitals, CAP, residències i altres centres de la comarca. Tal com explica l'alcalde, Josep Casassas, és una bata de plàstic que protegeix el material homologat que porten els sanitaris i així permet perllongar-ne la durabilitat. "Un cop han fet servir aquesta bata, la llencen", apunta.La iniciativa va sorgir de l'empresa Casa Tarradellas , que dona bovines de plàstic i ha aportat maquinària per fer les bates. De fet, des de l'inici de la pandèmia, la companyia amb seu a Gurb va començar a fabricar mascaretes amb l'envàs de les pizzes "La demanda inicial a Osona era entre 1.500 i 2.000 unitats diàries i amb voluntaris en podíem arribar a fer unes 200", explica l'alcalde. De fet, les bates es van començar a idear en un petit taller de Perafita.Tot i això, "va sorgir la necessitat de fer-ho a gran escala i a Gurb vam decidir cedir aquest espai", afegeix, remarcant que "hi ha dies que hem arribat a les 2.000 bates diàries que és la demanda a Osona".Tot i que la iniciativa ha sorgit de Casa Tarradellas, hi col·laboren molts ajuntaments d'Osona amb personal, com el de Gurb, Tavèrnoles, Folgueroles, Calldetenes, Sant Julià de Vilatorta, Olost, Roda de Ter, Vic, Manlleu i Tona, a més del Consell Comarcal d'Osona.Al taller de Gurb és on es concentra l'activitat, però a Manlleu es fa el tallatge del plàstic de bovines i es retorna al pavelló. En aquest espai hi ha cinc taules amb tres persones que s'encarreguen de termosegellar el plàstic, fer un tall al darrere i les cintes per lligar-se la bata, i finalment, es plega. En una d'aquestes taules s'empaqueten les bates en bosses de 20. Llavors es fa la distribució en caixes.Hi treballen una trentena de persones a Gurb, i una quinzena més a Manlleu. Al pavelló fan un torn al matí -de 8 a 14- i a la tarda -de 15 a 20h-. "Vam valorar fer-ho amb voluntaris, però és més aconsellable que sigui personal d'ajuntament per cobertura legal", especifica Casassas.L'alcalde de Gurb apunta que "el taller seguirà mentre es necessiti i hi hagi personal disponible". En aquest sentit, explica que s'ha pogut cobrir "la primera embranzida" i actualment s'està "fent estoc". "Ens dona certa tranquil·litat", conclou.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor