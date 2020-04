10 propostes literàries de Sant Jordi per als més petits de la casa

És evident que el Sant Jordi d'aquest any no serà normal per a ningú. Els nens i nenes, un dels col·lectius més actius en aquesta Diada, ho viuran d'una forma radicalment oposada a la que estan acostumats. Dels típics jocs florals i les paradetes de carrer que guarneixen les ciutats i pobles del país any rere any a un confinament que s'encamina cap als dos mesos.Perquè aquest dia sigui el més normal possible, aet presentem un recull de literatura infantil i juvenil amb les recomanacions de les llibreries Ona, de Barcelona; i la Mulassa, de Vilanova i la Geltrú. Perquè mai és un mal moment per llegir i perquè els mals moments poden passar més de pressa llegint.Molts d'aquests llibres també els podeu trobar a Llibreries Obertes , la iniciativa de més de 400 llibreries per garantir que tothom pugui tenir i regalar el seu llibre pel Sant Jordi més atípic de les últimes dècades.

