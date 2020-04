Madrid calcula els seus morts reals i apuja la xifra de 7.000 a 13.000

Els morts reals per coronavirus a la Comunitat de Madrid no són 7.007, com consta en les xifres del ministeri de Sanitat, sinó 12.899, segons informa el diari El Mundo aquest divendres, a partir de fonts del govern autonòmic.Aquesta nova xifra sortiria de sumar als morts en recintes hospitalaris -els únics que contemplava fins ara el ministeri en els seus balanços de dades - les víctimes mortals registrades a les residències de gent gran i als domicilis. A més, es comptabilitzarien com a morts per la Covid-19 no només els pacients amb positius confirmats, sinó també els que en presentaven símptomes. Aquest càlcul és similar al que ja ha implantat la Generalitat, de forma publica i oficial , des d'aquesta setmana.Sanitat ja ha canviat de criteri, i aquest divendres ha demanat a les comunitats autònomes que incloguin també en el recompte els morts fora dels hospitals . La instrucció, publicada aquest divendres al BOE, especifica no obstant que, per considerar una mort com a causada pel coronavirus cal que s'hagi confirmat el positiu en Covid-19 amb un test PCR. El sistema deixa fora, per tant, les dades de les funeràries.Al matí, el vicepresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, ja havia manifestat que "està morint més gent per coronavirus" de la que notifica el govern espanyol, perquè "en molts casos, lamentablement, no s'ha pogut fer la prova, tot i que hi hagués símptomes", segons ha dit en declaracions a RNE.

