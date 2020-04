Un sindicat de funcionaris estudia demandar el ministeri per les mascaretes defectuoses

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha emès un comunicat en el qual reclama localitzar i retirar "urgentment" les mascaretes defectuoses provinents d'una partida de gairebé mig milió d'unitats que s'han repartit en diverses comunitats autònomes, entre elles Catalunya; i posar en quarantena el personal que les hagi utilitzat.El sindicat critica la "ineficàcia" del Ministeri de Sanitat i demana responsabilitats. "No hi ha dret que després de setmanes amb falta de material, ara es reparteixin mascaretes que no compleixen la normativa", s'ha queixat CSIF, que critica la "falta de previsió, la improvisació i la inoperància" del govern espanyol.Un error, diuen, que suposa un "doble perjudici" que patiran les arques públiques i, sobretot, els treballadors, que han estat utilitzant mascaretes que no compleixen la seva funció. Per aquest motiu, anuncien que es reserven el dret d'emprendre les accions judicials que considerin oportunes contra el Ministeri de Sanitat per haver equipat a professionals amb un material que no garanteix la protecció de la seva salut.El CSIF recorda que el passat 31 de març va presentar una denúncia al Tribunal Suprem contra el ministre de Sanitat, Salvador Illa, per la seva gestió de la crisi del coronavirus, a l'entendre que els contagis i víctimes mortals per falta de previsió i de material de protecció podrien constituir delictes contra els treballadors per la infracció de normes de prevenció laboral, lesions i homicidi imprudent.

