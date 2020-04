Catalunya s'apropa als 100.000 ERTO i suma 672.000 treballadors afectats

Catalunya tanca la cinquena setmana des del decret de l'estat d'alarma amb 91.612 ERTO i ja són 672.913 treballadors que cobraran l'atur temporalment. En les últimes hores, 767 empreses han presentat un Expedient de Regulació Temporal de l'Ocupació amb 4.809 afectats nous.Segons les dades del Departament de Treball, Barcelona continua sent la demaració amb major nombre d'expedients, amb 66.623 ERTO que sumen 528.001 persones. Les comarques gironines han rebut 10.348 expedients per a un total de 65.368 treballadors; i a Lleida n'hi ha 5.122 per a 28.946 persones. Per la seva banda, 7.306 empreses del Camp de Tarragona han registrat 41.553 expedients amb afectats i a les Terres de l'Ebre el balanç és de 2.213 expedients amb 9.045 persones.Les persones que s'hauran d'acollir a un expedient a conseqüència de la crisi del coronavirus ja representen el 19,2% de la població ocupada a finals d'any. I els ERTO per força major suposen el 94,8% dels casos presentats al Departament de Treball i afecten el 87,4% dels treballadors.

