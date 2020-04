Amenaçats de deportació dos veïns de Barcelona aturats en un control policial pel confinament

Atención‼️



En plena pandemia la @policia con el apoyo de @mossos y @barcelona_GUB está realizando una redada de extranjería (en base al perfil racial) en la Rambla del Raval de Barcelona.



Es una grave vulneración de ddhh y, más, en éste contexto. pic.twitter.com/eQarDdiZHd — IRIDIA (@centre_IRIDIA) April 17, 2020

Quinze denúncies per incomplir el confinament i dos expedients de deportació oberts. Aquest és el balanç de l'operatiu policial que la Policia Nacional espanyola, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han fet aquest divendres al barri del Raval de la capital.Fonts de la policia espanyola consultades perexpliquen que els agents han detingut dos veïns després d'aturar-los i comprovar que no tenien papers. No disposar d'una situació administrativa irregular comporta una infracció de la llei d'estrangeria, i això dona potestat als cossos policials per iniciar expedients de deportació.La Policia Nacional espanyola així ho ha fet i els ha pres declaració un cop detinguts. En condicions normals, els dos veïns haurien estat traslladats al Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca (CIE) però aquest està tancat a causa de la crisi sanitària del Covid-19.Això fa que les dues persones detingudes hagin quedat en llibertat, però amb l'amenaça d'un procés de deportació que es podria posar en marxa quan acabi l'epidèmia.El Centre per la Defensa dels Drets Humans Irídia ha sortit al pas de la batuda policial i ha denunciat que els agents han decidit aturar persones en funció del seu color de pell. SOS Racisme ja va denunciar un augment de les identificacions policials per perfil racial en el marc de l'estat d'alarma i va instar les administracions a investigar els "abusos policials" que es puguin produir mentre duri la crisi sanitària.

