El TC es pronunciarà a principis de maig sobre els recursos dels presos contra la sentència del procés

El Tribunal Constitucional estudiarà si admet a tràmit o no diversos dels recursos d'empara presentats pels presos polítics contra la sentència del procés. Ho farà el cinc maig, data en la que hi ha prevista la celebació d'un ple que, probablement, sigui via telemàtica. El format dependrà en última instància de si s'ha aixecat el confinament o no.Per aquelles dates, segons fonts consultades per Europa Press, es preveu que estiguin conclosos tots els dictamens d'admissibilitat dels recursos d'empara presentats pes presos polítics contra la sentència del procés. A més, també està previst que durant aquest mateix ple l'alt tribunal es pronunciï sobre les mesures cautelars sol·licitades per les defenses, com és el cas d'Oriol Junqueras i Raül Romeva.A finals de març, el seu advocat va sol·licitar a l'TC que suspengués la pena de presó imposada per la sedició i l'apropiació indeguda dels fluxos públics i ordenés el seu alliberament apel·lant als drets fonamentals a la vida, la integritat física i la moral, la dignitat i la vida familiar donada l'actual situació de pandèmia de Covid-19.També és possible que properament es pugui resoldre la recusació formulada per Junqueras i altres contra l'òrgan. A més també es possible que es pronunciï sobre l'admissió d'altres recursos contra el decret de l'estat d'alarma i la suspensió de terminis al Congrés, presentat per Vox a les últimes setmanes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor