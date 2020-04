VÍDEO «Nedant» a la cuina: així entrena una campiona del món durant el confinament

Durant el confinament, els esportistes (i la gent en general) intenten mantenir la forma fent exercici a casa, però... Com entrena una nedadora que no té piscina?Aquest és el cas de Iúlia Efimova, campiona del món en diverses ocasions en estil braça i medallista olímpica a Londres 2012 i Rio de Janeiro 2016. A falta de piscina, doncs, la russa està entrenant a la cuina, on "neda" sense aigua.Els exercicis de l'atleta han donat la volta al món a través de les xarxes socials. No només pel fet que una nedadora hagi de practicar a la cuina, sinó per la tècnica que mostra en un vídeo, en el qual s'aguanta només amb les cames al marbre de la cuina i fa els gests de nedar amb més de mig cos suspès en l'aire.

