Identifiquen gairebé 10.000 persones en un sol dia a Catalunya pel confinament

Els Mossos d'Esquadra i les policies locals de Catalunya han identificat a un total de 9.529 persones en les últimes 24 hores per controlar el compliment de les restriccions decretades per l'estat d'alarma, segons ha informat aquest divendres el conseller d'Interior, Miquel Buch.En el mateix temps, també s'han identificat 9.198 vehicles i han tancat un establiment que no tenia permès obrir, ha detallat Buch en una compareixença telemàtica juntament amb la portaveu del Govern, Mertixell Budó, i la consellera de Salut, Alba Vergés. A més, 16 persones han estat detingudes arran de sancions relacionades amb el confinament i s'han denunciat 2.657 en el marc del dispositiu Oris.El conseller d'Interior ha advertit que els Mossos desplegaran aquest divendres més de 200 controls a les carreteres catalanes per sancionar a tots aquells que facin desplaçaments d'oci o a segones residències.Buch també ha explicat que avui mateix s'han començat a repartir a les residències de gent gran els 1,4 milions de mascaretes sobrants del repartiment en el transport públic d'aquesta setmana. En el lliurament hi participen efectius de Protecció Civil, Mossos d'Esquadra, Creu Roja, Bombers de la Generalitat i policies locals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor