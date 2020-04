L'Eurocambra reclama un pla de recuperació «massiu» amb bons per sortir de la crisi del coronavirus

El Parlament Europeu ha reclamat als governs de la Unió Europea un pla de recuperació i reconstrucció "massiu" per sortir de la crisi de la Covid-19. Es tracta d'una resolució que s'ha presentat aquest divendres i ha obtingut 395 vots a favor, però que no és vinculant. Al text, la majoria de la cambra exigeix als líders europeus que es reuneixen la setmana que ve un paquet econòmic contundent per frenar la recessió finançat amb l'augment dels macropressupostos europeus i "bons de recuperació garantits" per aquests comptes de la UE."Aquest paquet no hauria d'implicar la mutualització del deute existent", avisa el text no vinculant pactat entre el Partit Popular Europeu, el grup dels Socialistes i els liberals de Renovar.Els països més afectats per la pandèmia del coronavirus com Itàlia, Espanya i França havien reclamat la mutualització del deute amb coronabons per facilitar el finançament dels costos d'aquesta crisi, però les últimes setmanes espanyols i francesos s'han decantat per l'emissió de bons comunitaris que tinguin l'aval del pressupost de la UE.Els bons i el disseny d'un pla de recuperació a través dels macrocomptes europeus seran dues de les qüestions que discutiran els caps d'estat i de govern a la cimera europea sobre la Covid-19 del 23 d'abril. També hauran de donar el seu vistiplau final a l'acord de l'Eurogrup que implica un paquet de préstecs europeus per sufragar les despeses sanitàries i laborals de la crisi.Si bé l'Eurocambra no té cap pes formal en aquestes discussions, com a institució que haurà d'aprovar els pressupostos ha fet una resolució per pressionar als líders de cara a la cimera per trobar un acord que també sigui del seu gust.El Parlament Europeu reclama un augment del pressupost per al 2021-2027, que sigui "més flexible i simple" i que inclogui noves fonts d'ingressos propis per tenir prou "marge de maniobra fiscal". A més, insisteix que la transició ecològica i digital han de continuar sent prioritats a l'hora de confeccionar els fons europeus.També exigeix rapidesa als governs de la UE per pactar aquests pressupostos però per si un cas ja demana a la Comissió Europea que elabori un pla de contingència per si no aconsegueixen arribar a un acord a temps i es puguin prorrogar els comptes actuals.El Parlament Europeu expressa també "preocupació" per "la incapacitat inicial dels estats membre per actuar de manera col·lectiva". Per això, exigeix que totes les seves futures accions es basin en la "solidaritat i la cooperació lleial"."Demanem a la Comissió Europea i als estats membre que treballin junts i estiguin a l'altura d'aquest repte per garantir que la Unió surt més forta d'aquesta crisi", reclamen al text.La resolució de l'Eurocambra també denuncia les mesures adoptades per Hongria i Polònia durant la crisi sanitària. Considera que és "totalment incompatible amb els valors europeus" l'ampliació de l'estat d'alarma de manera indefinida per part del govern de Viktor Orbán i la convocatòria electoral de l'executiu polonès en plena pandèmia del coronavirus.Per això, el Parlament Europeu exigeix a la CE que faci ús de tots els instruments i sancions a la seva disposició per revertir aquestes decisions.

