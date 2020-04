Els passatgers de trens AVE, Alvia i Euromed hauran de donar el seu número de telèfon a Renfe

Renfe obligarà a partir del dilluns 20 d'abril a donar el telèfon mòbil i les dades de tots els passatgers dels seus serveis comercials (AVE, Alvia, Euromed) i dels trens amb reserva de plaça. Segons la companyia, la mesura es pren "per poder contactar als viatgers en cas de necessitat per l'alerta sanitària o per incidències en la circulació".Les vendes a través de la pàgina web de Renfe, l'aplicació, les taquilles i per telèfon seran les primeres en implantar aquests "bitllets personalitzats", i posteriorment s'estendran per a agències de viatges. La companyia assegura que el tractament de les dades "complirà amb totes les obligacions de la normativa vigent".

