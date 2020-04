El govern espanyol renuncia a presentar uns pressupostos per al 2020

La ministra d'Hisenda i portaveu del govern espanyol, Maria Jesús Montero, ha donat per fet aquest divendres que el seu executiu treballa ja en uns pressupostos per a l'any 2021 que recullin l'impacte de la crisi del coronavirus sobre l'economia espanyola i que renuncia a presentar-ne els del 2020.En roda de premsa a la Moncloa, Montero ha explicat que totes les projeccions que s'havien fet per als comptes del 2020 han quedat absolutament superades per la situació que ha generat la crisi de la Covid-19. "Seria una absoluta irresponsabilitat fer un projecte de pressupostos com si no hagués passat res i no hi hagués una situació de caiguda econòmica de l'activitat", ha afirmat.Això, segons Montero, obliga a "reiniciar" la confecció dels pressupostos, fet que impossibilita que es presentin els d'aquest any i que obliga a preparar ja els del 2021, segons ha assenyalat.

