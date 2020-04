Salut ordena retirar 200.000 mascaretes enviades per l'Estat que podrien ser defectuoses

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha ordenat la retirada de 200.000 mascaretes FFP2 dels centres sanitaris, ja que podrien ser defectuoses. La consellera de Salut Alba Vergés, ha explicat aquest divendres que les mascaretes, provinents d'una partida de 490.000 unitats enviada pel Ministeri de Sanitat, seran avaluades perquè podrien no complir els requisits per protegir al personal sanitari.El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha confirmat que el govern espanyol ha demanat la retirada d'un lot de mascaretes FFP2 d'un proveïdor xinès, després que Catalunya i Aragó comuniquessin "dubtes" sobre la seva qualitat.Per la seva banda, l'Institut de Seguretat i Higiene en el Treball va confirmar que un lot "presentava problemes". Illa ha remarcat que el proveïdor estava "autoritzat" i "complia tots els requisits de material per ser comercialitzat a la Unió Europea".L'Institut de Seguretat i Higiene en el Treball va examinar dos models de mascareta a petició de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. En el seu informe, es constata que un dels dos models permet que l'aerosol traspassi en uns barems molt per sobre dels marcats per a les mascaretes FFP2. L'altre model, en canvi, és correcte."Es tracta de dues mascaretes d'aparença similar però amb nivells de protecció molt diferents. El model 1 no compleix amb cap classificació indicada en la norma", remarca l'informe, que aclareix que per verificar la diferències s'han realitzat també assajos de resistència a la respiració, comprovant la coherència amb els resultats obtinguts en penetració.

