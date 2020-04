Donatiu del comitè d'empresa del Metro al Consell per la República en agraïment per les mascaretes

Bona tarda,

Us adjuntem el CCOO INFORMA sobre el Comitè de Seguretat i Salut d'ahir i el Comitè d'Empresa d'avui.

Seguirem informant. pic.twitter.com/TADjxZ0o6Q — CCOO Metro BCN (@CCOOMetroBCN) April 16, 2020

✅ Gràcies al Comitè d'Empresa del Metro de Barcelona i la decisió de fer un donatiu al Fons Republicà com a resposta a les mascaretes que des del @ConsellxRep us vam entregar. Seguim lluitant! #AccióSocialRepublicana @SoliMetrobcn @CCOOMetroBCN @UGTmetroBCN @CGTmetroBCN pic.twitter.com/x8BkgAs4RX — Consell per la República Catalana (@ConsellxRep) April 17, 2020

Gràcies al @ConsellxRep i als seus voluntaris per donar-nos les + que necessàries mascaretes per oferir un servei bàsic de qualitat. La direcció d @TMB_Barcelona ha de pendre nota per protegir a les sevas traballadores. #metrobcn https://t.co/qQkqtvozcX — CIM METRO BCN (@CIM_METRO_BCN) April 11, 2020

El comitè d'empresa del Metro de Barcelona ha acordat fer una donació al Consell de la República com a mostra d'agraïment per l'entrega d'una remesa de 100 mascaretes als treballadors del servei essencial per protegir-los del risc de contagi pel coronavirus.A través d'una piulada, el Consell de la República ha donat les gràcies per la decisió de fer un donatiu al Fons Republicà com a resposta al lliurament solidari del material de protecció per fer front a la pandèmia.Per la seva banda, el Col·lectiu Independent de Metro (CIM Barcelona) ha agraït a l'organització política l'entrega de les "necessàries" mascaretes per oferir un servei bàsic de qualitat i reclama a la direcció de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) "prendre nota" per protegir als seus treballadors.

