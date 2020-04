VÍDEOS Un parella celebra el seu casament des del balcó a Manresa

Una parella del carrer Maternitat d'Elna de Manresa ha celebrat el seu casament aquest dijous des del balcó de casa seva i amb l'acompanyament dels seus veïns, música de cerimònia, llançament d'arròs als nuvis i cava, amb el que tothom ha brindat.Els nuvis tenien previst el seu casament el 18 d'abril, però amb el decret d'estat d'alarma i el confinament pel coronavirus la cerimònia es va haver de suspendre. Tot i així, amb la sortida al balcó de cada dia a les 8 del vespre per aplaudir els sanitaris, la parella va anar fent amistat amb els seus veïns de carrer fins al punt que els van explicar que havien hagut d'ajornar el casament.Entre bromes i rialles, els veïns els van proposar que la celebressin igualment des del confinament i poc a poc la idea va anar agafant pes. El casament, però, no es podia celebrar el 18 d'abril com era previst inicialment, perquè ell treballa com a sanitari a Althaia i tenia torn a aquella hora. Així que, sense pensar-s'ho gens la van avançar a aquest dijous al vespre. Just a les 8, que és l'hora en què coincideixen tots.Els veïns, vestits de cerimònia, han posat la música de casament, mentre els nuvis sortien al balcó amb els vestits que tenien preparats. "No ens ho esperàvem", confessa una veïna. Des dels balcons se'ls ha llançat arròs i, després dels crits de felicitació, tots els assistents a la cerimònia veïnal del carrer Maternitat d'Elna han brindat amb cava.Evidentment el casament no té validesa legal, si més no fins que no es faci aquest mateix jurament en un jutjat i amb testimonis, però segur que la parella el recordarà tota la vida. Han faltat les abraçades físiques i el contacte humà, però no ha faltat pas la calidesa i la xerinola dels veïns.

