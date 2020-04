Seat confirma un segon ERTO que pot afectar uns 11.000 treballadors

Seat prepara un segon ERTO a la plantilla de producció que pot afectar uns 11.000 treballadors. Fonts sindicals i de l'empresa han confirmat a l'ACN que aquest segon expedient s'aplicarà un cop es reprengui la producció de cotxes, prevista inicialment per al 27 de maig, tot i que no és una data definitiva.A diferència de l'ERTO que està en vigor actualment, i que és per causa de força major, el proper serà per raons organitzatives. El nou expedient afectarà el personal de producció perquè les mesures de prevenció i protecció que caldrà aplicar pels protocols contra el coronavirus dificultaran arribar als nivells de fabricació habituals a la planta de Martorell.La direcció de Seat i els sindicats tenen previst començar a negociar l'ERTO aquest dilluns.El motiu, segons ha explicat l'empresa, és que "mentre que les mesures acordades de prevenció i protecció per vetllar per la salut dels empleats estiguin en vigor, no es podran recuperar els nivells de producció previs a la crisi de la Covid-19".L'automobilística diu que l'ERTO s'aplicarà "de forma gradual" i amb les mateixes condicions econòmiques que l'actual, és a dir, complementant la prestació de desocupació fins al 80% del sou de cada empleat. La xifra d'afectats per la suspensió temporal de contracte s'anirà reduint "a mesura que s'incrementi el volum de producció", amb una durada màxima de l'ERTO de vuit setmanes.

