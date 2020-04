Catalunya supera el pic però trigarà quinze dies a «destensar» el sistema

▶ #Conseller @miquelbuch: “Fa temps que es treballa com es podria fer una possible sortida dels infants al carrer. Demà al PROCICAT està previst tractar aquest assumpte en que es pot proposar una sortida limitada en el temps i per franges horàries" #coronavirus #Covid19 pic.twitter.com/73XIK3gaO6 — Govern. Generalitat (@govern) April 17, 2020

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha donat aquest divendres per superat el pic de la primera etapa de la pandèmia. En aquest sentit, Catalunya va arribar al pic de nous casos el 8 d'abril, mentre que a les unitats de cures intensives (UCI) es va produir l'11 d'abril. "S'ha sobrepassat el pic de casos positius i la màxima pressió al sistema sanitari", ha ressaltat Vergés, que també ha alertat que encara es trigaran quinze dies a "destensar" el sistema sanitari. El 75% de les UCI està ocupat per pacients amb coronavirus, un percentatge menor al de les últimes setmanes."Els centres sanitaris necessiten recuperar espais habilitats per cures intensives per tal de començar a reorganitzar el sistema sanitari i recuperar alguna de les activitats assistencials no demorables", ha indicat la consellera. Al pic s'hi va arribar de forma esglaonada, segons ha detallat Vergés, i ha indicat que ara els llits d'UCI ja han baixat per sota dels 2.000. Es va triplicar la capacitat per atendre la pandèmia, de manera que ara la prioritat és evitar rebrots per allunyar la possibilitat de més ingressos.A Catalunya ja hi han mort un total de 7.576 persones per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, amb 479 defuncions comptabilitzades en les últimes 24 hores a tots els centres, segons les últimes dades que ha fet públiques Salut . La xifra és més elevada que els últims dies perquè el Govern va iniciar la nit de dimecres el recompte de defuncions a partir d'un nou mètode , incloent-hi les dades de les funeràries.El Govern té en marxa una sortida limitada i per franges horàries dels infants confinats . Les decisions s'acabaran de perfilar en una reunió del Procicat -òrgan tècnic responsable de les decisions sobre la crisi sanitària- que se celebrarà demà dissabte. En tot cas, es tractaria de "vetllar per la salut" dels nens, així com també per la vessant psicològica i social. L'executiu insisteix, a banda, que cal seguir "confinats a casa" per superar la pandèmia. Fins a finals de la setmana vinent, és a dir, fins d'aquí a deu dies, els nens no podran sortir. L'executiu insisteix en extremar les precaucions.Vergés ha indicat que cal tenir capacitat per atendre rebrots, i que no s'ha de "posar en risc" els professionals sanitaris. "S'ha de veure una regressió de l'epidèmia", ha remarcat, abans d'abordar el desconfinament. A finals de la setmana vinent s'estarà en disposició de veure si hi ha repunts i, en cas negatiu, es podrà parlar de la sortida dels nens. De 0 a 3 anys no necessitaran mascareta, peerò entre els 6 i 12 en requeriran una de domèstica. "No calen guants, però sí mesures higièniques", ha assenyalat la consellera, que ha demanat mantenir la distància mínima de seguretat.La dirigent d'ERC ha assenyalat que ja s'ha superat el pic de casos i de contagis, així com també dels ingressos hospitalaris en les unitats de cures intensives. Tenint en compte això, s'ha pogut començar a treballar pel "pla de retorn al carrer" dels menors de 18 anys "sempre de forma controlada, segura, esglaonada i supervisada per adults". La consellera de Salut ha indicat que, a partir del 14 d'abril -data en què es va aixecar el confinament total-, cal esperar deu dies per veure si hi ha rebrots, i que cal esperar aquest termini per poder prendre decisions sobre desescalament.El desconfinament progressiu dels infants no és vist de la mateixa manera a Catalunya que a l'Estat. Al llarg de l'última setmana, de fet, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha considerat que no era el "moment" de permetre la sortida dels nens. "Són un vector de transmissió de la malaltia", va recalcar dilluns. La Generalitat, en tot cas, no disposa de les competències per permetre que els infants surtin al carrer, perquè l'autoritat competent és la Moncloa. Qualsevol decisió que prenguin les autonomies -ja es va veure amb el confinament de la conca d'Òdena- passa per Madrid.Les morts registrades per coronavirus en les últimes 24 hores a Espanya tornen a pujar fins a les 585 , un lleuger repunt respecte la xifra del dijous, que va ser de 551 defuncions. La dada global de víctimes mortals per l'epidèmia és, segons les dades facilitades pel Ministeri de Sanitat, 19.478. Tot i això, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha admès que estan en plena revisió de les dades dels darrers dies després que comunitats com Catalunya hagi apostat per un nou sistema de recompte que està sent discutit amb el ministeri.Pel que fa als contagis, en el darrer dia s'han detectat 5.252 casos més. Les infeccions comptabilitzades són ja 188.068 arreu de l'Estat. Les diagnosis augmenten a mesura també que es fan més tests, ja siguin PCR o serològics. Amb tot, el balanç d'aquest divendres ha estat marcat per càlculs que no quadren respecte els facilitats els darrers dies. Això es deu, ha dit Simón, perquè s'està revisant el criteri amb el qual comunitats com Catalunya han aportat les dades en els darrers dies.

