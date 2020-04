ERC s'asseurà a la taula de reconstrucció però reclama a Sánchez reactivar la del conflicte polític

El líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha traslladat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la seva disposició a participar de la taula per debatre les mesures socials i econòmiques per afrontar la crisi. Sempre i quan, ha advertit, no es produeixin "invasions competencials". La predisposició ha estat agraïda públicament pel govern espanyol, a qui només li falta reunir-se amb el líder del PP, Pablo Casado, el pròxim dilluns.Si bé els republicans han argumentat que estan disposats a participar en "qualsevol espai per poder parlar de polítiques que arribin a a gent", Rufián ha subratllat que el conflicte polític no s'ha esvaït malgrat que hagi quedat en un segon pla durant l'emergència sanitària. És per això que han demanat a Sánchez que reactivi la taula per afrontar el conflicte polític un cop sigui possible. No han posat, però, cap calendari sobre la taula que acabi suposant "una soga al coll". La resposta de Sánchez a aquesta petició, segons Rufián, ha estat mostrar "predisposició" i "en cap cas ha donat un cop de porta".La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha assegurat que "no li consta" que durant la conversa ERC hagi posat com a condició per participar en la reconstrucció la reactivació de la taula del conflicte polític. En tot cas, ha assegurat que una cosa "no és incompatible" amb l'altra, però que en aquests moments la prioritat és l'emergència sanitària. Serà quan se superi la crisi sanitària quan es pugui reprendre el debat. "Tan debò aviat recuperem la nova normalitat", ha assegurat donant a entendre que no serà fins aleshores quan es podrà recuperar el debat bilateral sobre el conflicte territorial.A la reunió de Rufián amb Sánchez, que ha durant uns 45 minuts, el dirigent republicà ha advertit que la solució a la crisi no passa "per repetir estafes i errors" de 1977 i ha insistit que no es podrà produir un pacte sense acord previ amb Europa i, en el cas estatal, amb Catalunya i Euskadi. De fet, malgrat la insistència del PSOE per aconseguir que el PP se sumi al debat, els republicans consideren que els acords de reconstrucció s'han de teixir en base a l'"esperit de la moció de censura". "El principal camí cap al totalitarismeMés enllà de la disposició per seure i debatre sobre el pla econòmic i social, Rufián ha criticat la gestió de la crisi del coronavirus per "la centralització de competències i de material", així com per les retallades en les polítiques actives d'ocupació dels territoris i la "perspectiva ultranacionalista" de la crisi amb les crides a la unitat. També ha subratllat que és "un error posar al mando de la comunicació de la crisi a l'exèrcit".

