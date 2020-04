Els comptadors de la Via Verda registren gairebé 3.000 usuaris en un mes tot i el confinament

El nombre d’usuaris de la Via Verda de la Val de Zafán al tram del Baix Ebre ha estat de 2.897 persones entre el 15 de març i el 15 d’abril, el primer mes de confinament de la població per la crisi sanitària.Els comptadors instal·lats pel Consell Comarcal del Baix Ebre a Tortosa i Aldover han registrat una davallada del 90% dels usuaris respecte del mes anterior. Cal recordar que l’estat d’alarma decretat no permet els desplaçaments, a excepció dels de caràcter essencial, per la qual cosa no està permès passejar ni fer esport per la Via Verda.