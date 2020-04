Estrella Damm porta el Sant Jordi Musical a casa

Cada 23 d’abril des de fa ja vuit anys, Estrella Damm reuneix, a l’Antiga Fàbrica del carrer Rosselló, les millors propostes musicals de l’escena catalana per celebrar el Sant Jordi Musical. Una jornada que ja és tradició a la ciutat de Barcelona i que enguany s’adapta a la situació actual per celebrar-ne la vuitena edició. I és que el proper dia 23 d’abril, Estrella Damm porta el Sant Jordi... a casa!

Per a la tarda del dia de Sant Jordi, Estrella Damm ha programat dues hores de música, recomanacions musicals i literàries, convidats estrella i moltes sorpreses més en una emissió que podrà seguir-se a través del web www.estrelladamm.com i del recent estrenat perfil d’Instagram @AgendaEstrellaDammCat entre les 18.30 i les 21.30 hores, amb una mitja part de 60 minuts entre les 19.30 i les 20.30 hores, per tal que, tothom qui ho desitgi, pugui seguir sortint al balcó a aplaudir per rendir homenatge a totes les persones que lluiten dia rere dia contra la Covid-19.