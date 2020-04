«Ánimo, Toreros! Ánimo, España!»: el missatge al material sanitari que arriba de la Xina a Sabadell

Des que la crisi sanitària ha traspassat les fronteres xineses, el país asiàtic ha contribuït per combatre el virus amb l'enviament de material sanitari arreu del món. A Sabadell, una empresa d'ambulàncies també n'ha rebut i ho ha fet amb un missatge d'ànim: "Ánimo, Toreros! Ánimo, España!".Unes notes impreses a l'exterior de les caixes enviades amb mascaretes quirúrgiques per aquesta empresa sabadellenca. Però no només està escrit en llengua espanyola, també en xinès.I no únicament un missatge, també s'acompanya amb un vers adaptat d'un poema de Vicente Aleixandre, que duu per títol "Ten Esperanza".

