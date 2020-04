VÍDEO Indignació per l'aplaudiment als sanitaris a Londres: en ple carrer, massificat i davant la policia

El personal sanitari de la NHS (Servei Nacional de Salut) del Regne Unit s'ha indignat per les imatges que han explotat com la pólvora a les xarxes socials sobre les mostres de suport rebudes ahir al vespre en el pont de Westminster, al centre de Londres.En els polèmics vídeos, s'observen com desenes de persones, inclosos infants, s'apleguen per aplaudir als sanitaris ignorant les normes de distàncies de seguretat en ple confinament decretat per les autoritats britàniques per evitar el contagi de coronavirus. Sorprenentment, també s'hi poden observar agents de la policia aplaudint sense actuar per fer complir les restriccions de seguretat.El doctor britànic Damir Rafi que va capturar les imatges, explica que es va quedar "perplex" en veure aquest escenari. Unes imatges que han causat indignació a les xarxes pel surrealisme que suposa observar persones mostrant el seu suport al sistema sanitari públic del país mentre que, alhora, l'estan posant greument en risc.El Regne Unit s'enfronta a la seva quarta setmana de confinament i encara amb una tendència a l'alça en les morts diàries. El govern de Boris Johnson té previst el pròxim dijous ampliar el confinament, segons ha informat la premsa britànica.

