Barcelona celebrarà un acte insticional de record a les víctimes del coronavirus

Tots els grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Barcelona han aprovat una declaració institucional que preveu la celebració d'un acte de record a les víctimes de l'epidèmia de coronaviurs, un cop superada la situació de crisi.La declaració expressa el suport a totes les persones contagiades, així com un missatge de dol als familiars de les víctimes. Per això, les banderes dels edificis municipals onejaran a mig pal. En la declaració, els grups municipals també reconeixen la tasca del personal sanitari i agraeixen a la ciutadania el compliment de les restriccions en el marc de l'estat d'alarma.L'Ajuntament de Barcelona ha celebrat aquest divendres el primer ple municipal des de l'inici de l'epidèmia de coronaviurs. El govern de Barcelona en Comú i PSC ha presentat l'informe de l'activitat del consistori i els grups de l'oposició han tingut 15 minuts per intervenir. El ple no ha constat de cap votació i el gruix de l'oposició ha suspès la gestió municipal durant la crisi.L'alcaldessa, Ada Colau, ha encetat el ple amb una crítica al llenguatge bèl·lic utilitzat pel govern espanyol. "No hem de plantejar que som soldats i no hi ha enemics que haguem de matar", ha dit. El primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ha defensat la gestió municipal en matèria econòmica, assenyalant la reducció de terminis de pagament a proveïdors i l'ajornament del pagament d'impostos.La regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha detallat l'abordatge sanitari i social de l'Ajuntament i ha recordat l'ampliació de 550 llits dels principals hospitals, feta conjuntament amb la Generalitat, així com la inversió de 6,5 milions d'euros en l'àrea de Drets Socials. S'han ampliat en 680 les places d'allotjament per a persones vulnerable, s'han repartit 3.000 ajudes i s'ha ajornat el pagament de lloguers públics a 12.000 famílies.Per a l'oposició, però no n'hi ha prou. El portaveu d'ERC, Ernest Maragall, ha reclamat una "taula de ciutat" per abordar conjuntament les conseqüències de la crisi del coronavirus i ha retret al govern municipal que hagi actuat fins ara de manera "unilateral". "No caiem en el recurs fàcil que ho fem tot bé. No hi ha hagut lideratge ni respecte pel funcionament democràtic", ha defensat.Des de JxCat, Elsa Artadi, ha qualificat de "complaent" l'informe presentat pel consistori i ha proposat que el pagament d'impostos municipals es faci en terminis durant els pròxims dos anys. Artadi també ha demanat ajuda per a petites empreses i revertir la reforma de la taxa de terrasses, que suposa un increment dels pagaments per als restauradors.La demanda de reduir impostos a empreses també l'han fet Ciutadans, PP i Barcelona pel Canvi. Des de Ciutadans, María Luz Guilarte també ha parlat d'"unilateralitat" per part de l'executiu local i ha reclamat ajudar a les empreses per evitar que es perdin llocs de treball. Guilarte també ha reclamat anul·lar els increments pressupostaris que recull el pressupost del 2020, aprovat amb els vots dels partits que integren el govern, ERC i JxCat.El portaveu del PP, Josep Bou, ha instat el govern municipal a "entendre's" amb les empreses. Bou ha reivindicat que no es plantegin moratòries de pagaments d'impostos sinó suspensions i ha plantejat l'impuls del turisme com a via per a la recuperació econòmica. A més, ha demanat reduir la "mida" de l'Ajuntament per contribuir a la recuperació econòmica de la ciutat.Per part de Barcelona pel Canvi, Manuel Valls, ha assenyalat el sector immobiliari com a àmbit a potenciar. En aquest sentit ha reclamat aixecar els "vetos" que considera que pesen sobre el sector i que limiten la seva capacitat per construir. Valls s'ha sumat a la demanda d'aprovar uns nous pressupostos i a aplicar descomptes fiscals a les empreses.Collboni, home fort de les polítiques econòmques muncipals, ha respost les demandes fiscals assegurant que tocar la fiscalitat suposaria "disminuir" la capacitat d'actuació del sector públic.Colau ha qualificat de "forat negre" la situació a les residències de gent gran i ha reclamat a la Generalitat una revisió del model un cop superada la crisi.Les crítiques al Govern també han arribat per part de Ciutadans, que ha traslladat el missatge a Maragall i Artadi i també per part de Josep Bou. "Si la Generalitat no actua amb més celeritat, ho ha de fer l'Ajuntament".Colau també ha instat la Generalitat a doblar la despesa social i a revertir les retallades del sistema sanitari públic.

