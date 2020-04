Posposats els Premis Innovacat el 2021

A principis de març, Bon Preu, Casa Tarradellas, Esbelt, Girbau, Isern, Quadpack, Seidor i l’Ajuntament de Manlleu presentaven la vuitena edició dels Premis Innovacat . Després d'unes setmanes i en plena crisi provocada pel coronavirus, l'organització ha decidit posposar-los pel 2021 després de valorar diverses opcions.Els Premis Innovacat tenen per objectiu potenciar i dinamitzar el teixit econòmic i productiu d'Osona i la seva àrea d'influència. L'aposta va començar el 2005 gràcies a l'aliança entre l'Ajuntament de Manlleu i les empreses Benito i Bon Preu. Quinze anys després, en aquesta vuitena edició s'hi havien incorporat Isern i Esbelt com a nous socis així com una major dotació econòmica per als projectes premiats.Els Innovacat tenen dues categories. El Premi Empresa Jove, destinada a un projecte de fins a cinc anys d'activitat i amb una dotació de 15.000 euros, així com el Premi Empresa Avança, amb 20.000 euros per a iniciatives de més de cinc anys de vida que destaquin tant per la seva trajectòria i la capacitat d'adaptació als canvis.Les empreses que s’havien interessat a presentar-se als Premis Innovacat d’enguany poden contactar igualment amb l’Oficina de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu que pot informar-los i assessorar-los per avançar en la redacció de la memòria del seu projecte.

