Espanya registra un augment de 585 morts en 24 hores enmig d'una confusió de dades

Les morts registrades per coronavirus en les últimes 24 hores a Espanya tornen a pujar fins a les 585, un lleuger repunt respecte la xifra del dijous, que va ser de 551 defuncions. La dada global de víctimes mortals per l'epidèmia és, segons les dades facilitades pel Ministeri de Sanitat, 19.478. Tot i això, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha admès que estan en plena revisió de les dades dels darrers dies després que comunitats com Catalunya hagi apostat per un nou sistema de recompte que està sent discutit amb el ministeri.De fet, l'anunci de les dades ha estat marcat per la confusió. En les darreres hores, segons Sanitat, s'han produït 585 noves defuncions. Ara bé, aquestes dades són diferents a les proporcionades pel ministeri dijous, segons les quals la resta donava 348. Es produeix també un ball de xifres en la categoria de persones que han superat la malaltia. Simón ha reconegut que estan fent ajustos.El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha defensat que el decalatge de dades que s'està produint respon al "rigor" amb el qual pretenen treballar en tots moments i ha defensat la "credibilitat màxima" de les dades proporcionades. Ha argumentat que el recull de xifres es fa en "coordinació" amb les autonomies i que l'ordre ministerial s'emmarca en una actualització de cara a la fase de "transició". El canvi, ha insistit, no és per qualitat de la informació "si no per més detall". Simón ha explicat que s'està revisant el criteri amb el qual comunitats com Catalunya han aportat les dades en els darrers dies.Després del xoc amb la Generalitat pel sistema de recompte de morts per coronavirus, el govern espanyol ha especificat en el Butlletí Oficial de l'Estat que les autonomies han de comunicar totes les morts que es produeixin per coronavirus dins i fora dels hospitals. Especifica, però, que per ser considerada com a tal cal que s'hagi confirmat el positiu en Covid-19 amb un test.El govern espanyol va desacreditar aquest dijous el model utilitzat ara per la conselleria de Salut, que suma les morts d'hospitals, residències i funeràries amb un positiu en coronavirus o un quadre que mèdicament s'hagi considerat com a compatible. Tant el ministre de Sanitat, Salvador Illa, com el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, que no es poden comptabilitzar com a defuncions per coronavirus els casos que no hagin estat detectats amb una prova PCR i un test.En tot cas, després de la polèmica, a la qual se suma el fet que a nivell estatal no s'aporten dades desglossades sobre quantes morts s'han produït a les residències, el Ministeri de Sanitat ha precisat que les autonomies han de donar dades més precises. Les autonomies hauran d’informar també l'Estat de les unitats de kits de PCR dels quals disposen i de la quantitat de proves realitzades cada setmana.Del total de positius, hauran d’indicar els casos simptomàtics dels asimptomàtics. També es reclamen dades sobre quants sanitaris estan contagiats. Pel que fa als contagis, en el darrer dia s'han detectat 5.252 casos més. Les infeccions comptabilitzades són ja 188.068 arreu de l'Estat. Les diagnosis augmenten a mesura també que es fan més tests, ja siguin PCR o serològics.

