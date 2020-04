VÍDEO Un senzill truc perquè la truita de patates no es cremi i qualli bé

Hi ha gairebé tantes maneres de fer una truita com persones que s'animen a fer-ne. Si bé és cert que hi ha unes línies mestres que tothom ha de seguir, al final cadascú hi afegeix un toc personal. Tots (o molts, almenys) dels que s'han aventurat a fer una truita (no val una francesa!) coincidiran que trobar el punt exacte, entre massa crua i massa feta, és un dels grans reptes.Mercè Brunés, de la Masia el Folló (Tagamanent), ens explica un truc senzill que ens ajudarà perquè la truita no es cremi i es qualli bé. És tan senzill com anar apartant-la del foc una estona i aprofitar la calor residual que queda a la paella.

