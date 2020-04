Trilla diu que avui no es donen les condicions per desconfinar nens

El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clinic, Antoni Trilla, ha afirmat que avui "no es donen" les condicions per deixar sortir els nens al carrer però ha afegit que cal "començar a pensar en això". "Si es donen les circumstàncies i sota determinades restriccions és una de les coses que es podrien considerar i s'estan considerant", ha dit en declaracions a la Cadena Ser.La valoració de Trilla arriba el mateix dia que hem sabut que la Generalitat està definint un pla perquè els més petits puguin sortir de casa en un màxim de 10 dies, sempre que l'evolució de la pandèmia així ho permeti. Davant la pregunta de quan començar a implementar-ho, l'expert ha manifestat: "No ho sé".Trilla també ha destacat que el relaxament del confinament dels nens hauria de ser "molt controlat". D'altra banda, ha reconegut que un repunt de casos de coronavirus és "una possibilitat que tothom contempla" després de la tornada a la feina de part de la població.

