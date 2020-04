Com hem de desinfectar una mascareta higiènica reutilitzable?

Les mascaretes higièniques reutilitzables cal desinfectar-les adequadament després de cada ús per protegir-nos i evitar al màxim els riscos de contagi. Per aquest motiu, el Ministeri de Sanitat ha publicat un document en el qual s'informa del procediment apropiat per netejar-les amb detergent, lleixiu o sabó.En aquest sentit, el departament encapçalat per Salvador Illa, indica que, per dur a terme un correcte rentat de mascaretes higièniques reutilitzables, es poden netejar amb detergent normal i aigua a una temperatura d'entre 60 i 90 graus; o bé submergir-les en una dilució de lleixiu amb aigua tèbia durant 30 minuts.Una vegada finalitzat el procés de rentat, el Ministeri de Sanitat destaca la importància de netejar-les amb aigua i sabó, aclarir-les adequadament per eliminar qualsevol rastre de lleixiu o producte químic tòxic i deixar-les assecar.

