Sant Pau crearà un biobanc per facilitar les investigacions sobre la Covid-19

L'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau - IIB Sant Pau crearà un biobanc de mostres per a la recerca de la Covid-19. L'objectiu del projecte és la recollida, processament i emmagatzematge de mostres de pacients seropositius pel coronavirus en condicions que garanteixin la qualitat a llarg termini per facilitar la recerca a aquells investigadors que ho sol·licitin en diferents àmbits, com possibles fàrmacs, vacunes o per investigar els efectes de la Covid-19 sobre determinats tipus de pacients. El Grup Immobiliari Alting ha realitzat una donació per a la creació d'aquest biobanc.Per posar en marxa aquest biobanc es recolliran mostres de sang excedents de diagnòstic de pacients seropositius de coronavirus de l'hospital, prèviament inactivades. Les mostres es conservaran a -86ºC després de processar-les en el laboratori de bioseguretat per obtenir plasma i cèl·lules, segons les necessitats dels investigadors que les sol·licitin. El processament es farà segons els protocols normalitzats de treball de la Xarxa Nacional de Biobancs, adoptats pel Biobanc de Sant Pau per garantir la màxima qualitat de les mostres processades.Un biobanc és un establiment, públic o privat, sense ànim de lucre, que guarda col·leccions de mostres biològiques d'origen humà amb finalitats de recerca biomèdica i amb criteris de qualitat. Els biobancs utilitzen protocols estandarditzats per processar i preservar les mostres biològiques, de manera que puguin garantir que els resultats obtinguts en les investigacions dutes a terme amb elles siguin reproduïbles.

