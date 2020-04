Wuhan revisa les morts per coronavirus i les eleva un 50%

Les autoritats de la ciutat de Wuhan, origen de la pandèmia del nou coronavirus, han revisat a l'alça aquest divendres les seves xifres amb 1.290 víctimes mortals i 325 contagis més, que se sumen a un total de 50.333 casos positius i 3.869 defuncions.Les autoritats sanitàries locals han explicat que aquest augment es deu a diversos factors, entre els quals el gran nombre de morts que s'ha produït fora dels hospitals i centres mèdics, per la qual cosa no se n'havia tingut cap constància oficial fins ara.Alhora, han sostingut que a causa de l'immens nombre de casos, molts dels informes i altres documents que registraven les morts no s'havien tramitat a temps, i que molts centres i institucions sanitàries no estaven vinculats a la xarxa d'informació epidèmica.Quant a la resta del país, i sense tenir en compte la revisió a l'alça de Wuhan, el Ministeri de Salut de la Xina ha informat aquest divendres que s'han confirmat 15 casos importats i onze de transmissió local, repartits entre les províncies de Canton, Heilongjiang, Shandong i Liaoning.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor