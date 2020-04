La PAH reclama reallotjar famílies que no tenen garantit un «habitatge digne» durant el període de confinament

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) reclama el reallotjament de famílies que, en aquests moments, "no tenen garantit un habitatge digne" durant el període de confinament. Segons l'entitat, es tractaria de famílies que es troben confinades en infrahabitatges, pensions o albergs com a solució temporal després d'haver patit un desallotjament.En aquest escenari, la plataforma aposta per la cessió obligatòria de pisos buits propietat de la banca o de fons voltors, expropiar pisos de la SAREB o reconvertir immobles públics en desús en habitatges socials, entre d'altres mesures. A més, també demanen que es garanteixin els subministraments bàsics d'aigua, llum i gas.La PAH considera que la situació en què viuen "desenes" de famílies és "inacceptable i incomprensible" i que les administracions "no estan responent com cal a la situació, proposant solucions insuficients i donant l'esquena una vegada més a la ciutadania més vulnerable". Per aquest motiu, demanen "corresponsabilitzar al sector privat de la banca, fons voltor i grans propietaris" i elaborar un "pla de xoc social real i efectiu".Tanmateix, la plataforma demana regular el preu de lloguer per "aturar l'expulsió massiva de veïns de les seves llars" i una moratòria "indefinida" dels desnonaments a famílies vulnerables fins que no hi hagi una alternativa habitacional un cop s'aixequi l'estat d'alarma. També la condonació de deutes hipotecaris i d'impagaments dels lloguers i subministraments a famílies vulnerables, ajudes econòmiques a petits propietaris que es veuen afectats per impagaments de lloguer i dotar de majors pressupostos les partides d'habitatge.

