Ximo Puig anuncia ajudes de 2.500 euros per a autònoms al País Valencià

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha anunciat aquest dijous ajudes directes de 2.500 euros per a autònoms i empreses del sector turístic valencià i una altra línia dotada amb un milió d'euros per a les empreses dels festivals musicals. La mesura preveu beneficiar al voltant de 2.500 autònoms i pimes turístiques."L'objectiu de la Generalitat és mostrar el nostre suport a aquestes empreses per a què puguin transitar en aquest període tan difícil i garantir la seva supervivència", ha defensat Puig, que també ha destacat la importància del sector, que representa el 15% de l'economia del País Valencià.Segons el president, les mesures de contenció i les limitacions de la mobilitat "han suposat el 100% de la caiguda de la demanda per al turisme”, que a més té una previsió de recuperació més lenta que en altres àrees de l'economia valenciana".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor