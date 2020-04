VÍDEO L'APM parodia el confinament de Valls a Menorca: «Ai, Manuel, quins collons»

"Ai, Manuel, quins collons", la cançó que @Joel__Cockburn_ ha dedicat a Manuel Valls, del qual hem sabut que està passant el confinament a Menorca. #APMràdio @Xavi_Cazorla @ernestcodina - Escolta l’àudio sencer a l’enllaç 👇🏼https://t.co/59gGKqsTIl pic.twitter.com/CDvCkZIbub — ALGUNA PANDÈMIA MÉS? (@APM) April 16, 2020

"Ai, Manuel, quins collons", amb aquesta frase comença la canço que han fet des del programa de ràdio i televisió APM parodiant el confinament del regidor de l'Ajuntamnet de Barcelona Manuel Valls, a Menorca. La sàtira fa una dura crítica contra Valls després que ahir es sapigués que s'havia anat a confinar a la seva segona residència de l'illa.La notícia es va saber a través d'Equinox , la ràdio francesa establerta a la capital catalana, que assegura haver parlat amb l'equip de Valls. El regidor barceloní va viatjar a la residència de Menorca abans que es decretés el confinament obligatori i abans que s'establissin multes per viatjar a segones residències o altres llars que no fossin la primària.Aquest mateix assenyala que es manté en un contacte directe per vies telemàtiques amb l'alcaldessa Ada Colau i cada dia parla amb Jaume Collboni, líder dels socialistes a Barcelona i tinent d'alcalde.Valls també ha assegurat que demà divendres 17 d'abril participarà per videoconferència en el ple de l'Ajuntament de Barcelona. El regidor barceloní no és el primer polític de tot l'Estat que ha decidit passar el confinament pel coronavirus en la seva segona residència o lluny del seu domicili habitual. El mateix expresident espanyol, José Maria Aznar, va traslladar-se a Marbella amb la seva dona i exalcaldessa de Madrid, Ana Botella, on tenen la seva segona residència.

