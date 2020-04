La Generalitat estudia deixar sortir els nens de casa en un màxim de 10 dies

La Generalitat estudia que tots els menors d’edat puguin començar a sortir de casa en un màxim de 10 dies, segons avança Rac1 . L’emissora apunta que serien sortides puntuals, i sempre que les circumstàncies de la caiguda de la corba de contagis del coronavirus ho permeti i no hi hagi rebrots.La data definitiva, però, encara no està fixada, però el Govern creu que és important planificar bé com serà l’escenari. En tot cas, cal tenir en compte que el govern espanyol, que és qui té les competències, abans hi haurà de donar, però, el vist i plau.En la proposta hi treballen conjuntament els departaments de Salut, Interior i també Afers Socials i Famílies. Les sortides estarien limitades en el temps i seguint unes franges horàries. A més, tots els infants majors de 3 anys hauran de portar mascareta obligatòriament i hauran de mantenir una distància mínima de seguretat de 2 metres amb les persones que es puguin trobar pel carrer.

