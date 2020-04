Salut comptabilitza 479 morts per coronavirus en les últimes 24 hores i enfila la xifra total a 7.576

El Departament de Salut ha informat aquest dijous a última hora de la nit que a Catalunya ja han mort un total de 7.576 persones per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, amb 479 defuncions comptabilitzades en les últimes 24 hores a tots els centres. El Govern va iniciar ahir el recompte de defuncions a partir d'un nou mètode, incloent-hi les dades de les funeràries.



El nombre de casos confirmats de la Covid-19 en l'últim dia baixa significativament, amb 361 contagis arreu de Catalunya. Segons les mateixes dades, 201 persones han mort en centres hospitalaris com a casos positius o com a sospitosos sense confirmar de la Covid-19. Aquest nou criteri, el de sumar també les morts de casos sospitosos però no confirmats, és un canvi significatiu en les dades donades per Salut.





Per primer cop, Salut desglossa diverses dades per regions sanitàries. Pel que fa a les persones mortes per coronavirus:

- Alt Pirineu i Aran: 22- Barcelona: 3.332- Camp de Tarragona: 104- Catalunya Central: 328- Girona: 202- Lleida: 62- Terres de l’Ebre: 6- No classificats: 0Pel que fa als contagis positius arreu de Catalunya, Salut informa d'aquestes xifres totals:- Alt Pirineu i Aran: 277- Barcelona: 28.964- Camp de Tarragona: 1.638- Catalunya Central: 3.064- Girona: 3.323- Lleida: 1.410- Terres de l’Ebre: 180- No classificats: 880Fins a avui dijous, el Departament de Salut comptabilitza un total de 39.736 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Això significa 361 casos en les últimes 24 hores, un descens significatiu respecte a les xifres habituals de les últimes setmanes. Des de l'arribada de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat un total de 18.724 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.D'altra banda, hi ha un total de 59.195 casos possibles d'infecció de coronavirus. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.Des que va començar l'epidèmia de coronavirus són 2.015 les persones que han mort en residències de gent gran, segons dades del Departament de Salut. Des d'ahir, el departament utilitza dades obtingudes de les funeràries i classifica les morts a partir del lloc de defunció. Fins ara, englobava les morts de residents en geriàtrics independentment d'on es produïssin, i a partir de dades facilitades per les mateixes residències.A les residències catalanes, un total de 5.616 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 7.146 són casos sospitosos. De les persones que han mort a residències amb positiu de la Covid 19 o sospitosos, per regions sanitàries, la xifra es desglossa de la següent manera:- Alt Pirineu i Aran: 3- Barcelona: 1.621- Camp de Tarragona: 60- Catalunya Central: 237- Girona: 82- Lleida: 9- Terres de l’Ebre: 3- No classificats: 0

