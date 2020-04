«La recepta de la Mercè»: truita d'espàrrecs i múrgoles

Els ous són un aliment molt saludable, que sempre tenim a casa i a més es mantenen durant molt de temps. Us recomanem que no els guardeu a la nevera, a no ser que habitualment faci molta calor a dins de la cuina.L'abril i el maig són el moment àlgid de la temporada d'espàrrecs i la rabassola (múrgola) és el primer bolet de primavera que trobem al Montseny, però les podem substituir per d'altres bolets que puguem tenir congelats, frescos o en conserva.

