Mor l'artista Pep Montoya als 68 anys

L'artista Pep Montoya ha mort aquest dimarts als 68 anys, segons ha confirmat l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Nascut a Olesa el 1952, Pep Montoya és reconegut com un dels més grans exponents de l'art contemporani català. L'obra del doctor en Belles Arts ha estat exposada arreu del món i forma part d'importants col·leccions d'arts públiques i privades d'Espanya, Anglaterra i Alemanya.Segons el comunicat del consistori, Montoya entenia la pintura com la "possibilitat" de realitzar configuracions que "sintetitzaven" estructures i ordenacions, amb la geometria "molt present". El consistori ha lamentat la pèrdua de l'artista i n'ha destacat la contribució al món cultural local i la implicació en els centres i entitats.L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha recordat que Montoya va formar part del grup impulsor de l’Espai Josep Campmany, creat amb la voluntat de continuar el repte d’acostar la gent a l’art en homenatge al desaparegut artista i professor olesà Josep Campmany. També que l’any 2012 va ser l’autor del cartell de la Passió d’Olesa, i aquell any va presentar a l’Espai d’Art la seva mostra “Formes democràtiques i il·lusions captives”. El 2016 va exposar també a Olesa, conjuntament amb Joan Furriols i Jordi Lafon, la mostra “Permeabilitats”.Montoya va fer una important donació d’obres seves a l’Ajuntament d’Olesa. El darrer acte públic d’Olesa en el qual va participar Pep Montoya va ser, el passat 7 de març, el 13è Diàleg d’Art organitzat per Arts i Oficis i la Passió amb l’autora del cartell 2020, Tónia Coll.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor