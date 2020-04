Sànchez, Rull i Turull reclamen al TC que es pronunciï sobre la suspensió de la sentència de l'1-O

En els escrits, la defensa recorda al TC que el passat 4 de març va presentar davant del tribunal els recursos contra la sentència de l'octubre i el rebuig del Suprem del 29 de gener al recurs de súplica. També recorda que va recórrer la interlocutòria del Suprem del 14 de maig del 2019 que els impedia participar en assumptes polítics i accedir a càrrecs públics. Aquest recurs va ser rebutjat per la Sala Segona el 3 d'octubre del 2019, pocs dies abans de la sentència. El 21 de novembre la decisió va ser recorreguda davant del TC, i l'alt tribunal encara no s'ha pronunciat.Ara, davant la notícia que el TC podria ajornar sense nova data les decisions sobre els recursos d'empara dels polítics independentistes presos, ja que el president de l'alt tribunal, Juan José González Rivas, hauria decidit desconvocar el ple previst pel 21 d'abril. El següent ple previst seria el 5 de maig, però no està clar que es convoqui a causa de la pandèmia.La defensa lamenta que el ple del TC no es reuneixi telemàticament i creu que la situació excepcional de confinament no pot vulnerar els drets fonamentals, com justament el mateix TC va recordar al principi del confinament. Així, recorda que el recurs contra la interlocutòria del Suprem es va presentar a finals de novembre, demanant la suspensió de la pena de presó. Aquesta dilació, considera la defensa, suposa un "perjudici massa excessiu" i vulnera la Constitució Espanyola i el Conveni Europeu de Drets Humans.En cas que es desconvoqui el ple del 21 d'abril, la defensa dels tres polítics demana que se li notifiqui l'ordre de desconvocatòria, exposant els motius pels quals no es pot celebrar el ple telemàticament i els magistrats que estan a favor i en contra d'aquesta decisió.