Glovo introdueix canvis en l'estructura de pagament dels repartidors

La 'start-up' amb seu a Barcelona assegura que la mesura fa mesos que s'està treballant i que ja s'ha implementat en la majoria de països on opera. A Espanya, el nou sistema s'ha aplicat a 23 ciutats –Madrid, Sevilla o Saragossa en són algunes-, tot i que la capital catalana no es troba a la llista. En un comunicat emès aquest dijous, Glovo assenyala que la crisi del coronavirus els ha obligat a accelerar la implementació del nou sistema, ja que les distàncies que han de recórrer els repartidors són més llargues a causa del tancament de molts establiments.L'empresa destaca que l'estructura de pagaments s'ha implementat amb la col·laboració dels mateixos 'riders' i que els seus ingressos estan "garantits". A més, Glovo ha afegit una compensació del 10% sobre cada viatge que es realitzi durant el temps que duri l'estat d'alarma per "agrair l'esforç de cada repartidor".La plataforma Riders X Derechos ha denunciat a través de les xarxes socials la mesura i ha carregat durament contra l'empresa. "Si abans Glovo era precarietat extrema, el que fa ara no té nom; [...] és directament esclavatge 2.0", ha escrit el sindicat al seu perfil de Twitter. En el mateix missatge, l'agrupació qualifica de "bogeria" els canvis i reclama al govern espanyol que actuï.Portaveus de la plataforma consultats per l'ACN, asseguren que Glovo no s'ha posat en contacte amb els repartidors abans d'aplicar la mesura i es mostren preocupats per la impossibilitat de donar visibilitat a les seves reclamacions. "No podem fer vaga perquè oficialment no som treballadors i, a més, organitzar una manifestació en temps de confinament és impossible", lamenten.