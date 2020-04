L'aeroport del Prat opera una quarantena de vols amb material sanitari des de l'inici de la pandèmia

El mes de març aquest tipus d'avions amb material sanitari van operar al Prat el 28, 29 i 31 de març. A l'abril, hi ha hagut operacions els dies 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 i 14, és a dir. La majoria de les naus eren provinents de la Xina, Uzbekistan, Turquia o Qatar, i les sortides anaven a Grècia o Malta. L'avió amb material per a Seat va aterrar a Girona el 4 d'abril.



En total, s'han operat 16 vols provinents o amb gestió a la Xina, 6 de Qatar, 3 d'Uzbekistan, 3 de Turquia, 2 de Rússia, 2 d'Alemanya, 2 de Grècia, i un de Kènia, els EUA, Holanda i Malta.



Al conjunt de la xarxa d'AENA són un centenar els vols amb material sanitari operats des de l'esclat de la pandèmia. La majoria han estat a Madrid-Barajas, al Prat, a l'aeroport de Saragossa o al de València, però també n'hi ha hagut a altres instal·lacions més petites com les de Vitòria, Sevilla, Gran Canària o Palma.



L'aeroport de Barcelona ha operat una quarantena de vols amb material sanitari i humanitari per a la lluita contra la pandèmia de coronavirus des del mes de març, segons dades d'AENA fetes públiques aquest dijous. A més, l'aeroport de Girona va operar a primers d'abril un vol provinent d'Alemanya que va servir per fer arribar a Catalunya material necessari per a la fabricació dels respiradors de Seat.En total, el mes de març van operar a El Prat sis vols amb càrrega sanitària: quatre de la Xina, un d'Uzbekistan i un de Qatar. A l'abril, hi ha hagut 31 vols a Barcelona i 1 a Girona, la majoria provinents de la Xina, però també de Rússia, Qatar, Alemanya o Uzbekistan. En concret, durant el mes d'abril, a l'aeroport del Prat i Girona es van operar 11 sortides de vols per a càrregues sanitàries i 21 arribades d'avions amb material.

