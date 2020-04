El Barça contempla no obrir el Camp Nou fins al 2021

El públic del Camp Nou haurà d'esperar uns quants mesos per tornar a veure un partit del Barça presencialment, segons ha explicat aquest dijous el programa de Catalunya Ràdio "Tot Costa ".Així, les previsions internes del club més optimistes situen a mitjans de novembre el retorn dels aficionats a l'estadi, mentre l'altre escenari sobre el qual es treballa preveu mantenir buides les graderies fins al febrer del 2021. Fins llavors, s'espera que les competicions es disputin a porta tancada. De fet, la intenció és acabar la present temporada durant l'estiu.Aquestes previsions que revela el "Tot Costa" podrien variar en funció de l'evolució general del coronavirus, però actualment el Barça treballa al voltant d'aquesta idea per preparar l'impacte econòmic que la Covid-19 suposarà pel club. En tot cas, es dona per fet que aquesta temporada s'acabarà (si és que s'acaba) sense afició. D'aquesta manera, el club haurà de decidir com compensa els socis quan tingui més clara l'afectació real del coronavirus a l'activitat.

