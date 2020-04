Salut habilita un miler de places per traslladar avis de residències

El Departament de Salut, que des de fa una setmana ha assumit el control de les residències de gent gran a Catalunya, insisteix que la seva prioritat és que els avis afectats per la Covid-19 que visquin en geriàtrics rebin atenció sanitària a la mateixa residència. Amb tot, Salut ha habilitat 1.044 places en 26 espais arreu del país per traslladar-hi els residents en geriàtrics on no es pugui garantir una correcta atenció.Hi ha 604 residències de gent gran a Catalunya amb almenys un positiu per coronavirus, on hi viuen més de 35.000 persones. Aquest dijous, en roda de premsa, la consellera, Alba Vergés, ha assegurat que no tots aquests geriàtrics es podran gestionar igual i tot apunta que són les residències més petites -i, per tant, amb menys espai per fer aïllaments- les que suposaran més dificultats.En aquests casos, el criteri per a cada trasllat serà diferent. "Si una residència molt petita té un percentatge molt alt de positius, serà recomanable traslladar els negatius i viceversa", ha dit la consellera, que ha avisat que els trasllats han de ser curosos. Vergés també ha insistit que el Departament treballa per disposar de més places on poder fer trasllats.Els trasllats des de residències a altres espais han estat motiu d'enfrontament entre el Govern i l'Ajuntament de Barcelona. L'alcaldessa, Ada Colau, demanava trasllats "massius" a Salut , que sempre ha defensat la prioritat d'atendre els afectats a les residències.En la mateixa roda de premsa, Salut ha assegurat que preveu fer 27.000 tests a avis i treballador de les residències abans del 8 de maig. No es faran tests ràpids, com fins ara, sinó que s'utilitzaran PCR.Fins ara el Departament ha incorporat 162 professionals en 54 residències catalanes i preveu seguir augmentant la xifra a través de les borses de treball de les administracions públiques. Aquest dijous, Salut ha fet una crida específica a persones que puguin treballar d'auxiliars de geriatria, que en cas de ser contractades rebrien una formació en línia abans de començar a treballar. Salut també ha contractat 31 infermeres de suport.El Departament ha assegurat que hi ha 10 residències en situació crítica a Catalunya i ha informat que en tres d'aquestes s'ha canviat la direcció del centre. Vergés també ha anunciat que el Govern no deixarà de pagar a les residències concertades la part proporcional del concert pels avis que han estat traslladats fora del centre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor