La lactància materna pot protegir els nadons dels virus

Un estudi realitzat per metges i investigadors de la Universitat de Pensilvània, als Estats Units afirma que els nadons que consumeixen llet materna tenen més protecció contra els virus. L'equip ha arribat a aquesta conclusió després d'analitzar els excrements d'un grup de nadons i n'ha publicat els resultats a la revista Nature. Per a comprovar-ho, els científics van analitzar els excrements expulsats per una vintena de nadons els primers quatre dies de vida, i també quan van complir el mes i els quatres mesos. A través de les mostres van certificar que la majoria dels nounats no presentaven evidències de virus quan acaben de néixer, però sí durant les setmanes següents: si quan acaba de néixer l'organisme presenta poques o cap partícula vírica, un cop complert el primer mes de vida n'hi pot arribar a haver 109 per gram de pes.Els resultats indiquen que els primers dies de vida, alguns bacteris primaris colonitzen l'intestí del nadó, al mes d'edat apareixen bacteris que infecten virus -coneguts com a bacteriòfags, i als quatre mesos els virus que es repliquen a les cèl·lules agafen protagonisme. Segons l'estudi, la lactància té poder de regulació en aquest últim procés.Tal com demostra la investigació, aquests virus eren més abundants en mostres de femtes de nadons que es van alimentar exclusivament amb fórmules, en comparació als que havien sigut alimentats de llet materna, exclusiva o parcialment.En aquesta direcció, tal com detalla el 324 , els científics van poder constatar el paper de la lactància a partir un grup de 125 nens d'entre tres i quatre mesos d'edat. Aleshores van descobrir que el 30% dels nadons que prenien fórmules tenien virus humans. En canvi, la presència de virus només es donava en el 9% dels nens que prenien el pit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor