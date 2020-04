Investiguen la mort d'un home en ple carrer a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la mort d'un home en ple carrer aquest dijous a la tarda al barri del Fort Pienc de Barcelona, al districte de l'Eixample de la ciutat. La víctima mortal és un sensesostre, segons ha informat posteriorment Betevé Els Mossos han rebut l'avís cap a les 15.45 hores que a la via pública hi havia una persona greument ferida. Quan la policia ha arribat al lloc dels fets, l'home estava sent atès pel personal del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que ha certificat la seva mort.Els agents de la Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Barcelona s'han fet càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies de la mort.

